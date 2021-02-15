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وفاة البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات

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وفاة البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وفاة البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات

مصراوي Masrawy

11:41 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمد سامي وطارق الرفاعي:

توفي، منذ قليل، البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

ونعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الحزن والأسى وفاة البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن محافظة بورسعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مشوار عامر بالعطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة.

وقال النادي المصري، في بيان له، إنه يشاطر شعب بورسعيد الأحزان في وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.​

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