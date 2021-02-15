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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. محافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. محافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. محافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

مصراوي Masrawy

11:48 ص الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ بدءا من غد وحتى الخميس المقبل، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن نشر نحو 180 سيارة شفط في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وشركتي نهضة ، تحسبا لموجة الطقس السيئ.

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