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مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيينات جديدة في بعض الكليات

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مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيينات جديدة في بعض الكليات مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيينات جديدة في بعض الكليات

مصراوي Masrawy

11:27 ص الإثنين 15 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 3 أساتذة و15 أساتذًا مساعدًا في عدد من كليات الجامعة.

تضمنت الموافقة الإجراءات التالية في كلية الطب تعيين الدكتورة حكمة سعد فرغلي عثمان بقسم الأطفال، والدكتورة إيمان نصر الدين محمد فندى بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية, وبكلية العلوم تعيين الدكتور هاني توفيق محمد الجمل أستاذاً بقسم الفيزياء.

كما تضمنت القرارات تعيين أساتذة مساعدين بكلية الطب وهم الدكتورة مروة كمال عبده خير الله بقسم الأمراض الباطنة، والدكتور محمد صفوت شاهين محمد لقسم الجراحة العامة، والدكتور ربيع أحمد جاد الكريم قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتورة هايدي كرم الله رمضان أحمد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى، والدكتورة أسماء محمود أحمد مصطفى بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور هلال فؤاد حته حسين بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، والدكتورة تسنيم إسماعيل محمد حسن بقسم الطفيليات الطبية، والدكتورة فاطمة حسين حسن نوبي بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، والدكتورة أميرة محمد عبد المنعم محمد العسيلي أستاذاً مساعداً للسمعيات .

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين أستاذًا مساعدًا بكلية الطب البيطرى الدكتور أحمد خلف عبد الحميد حسن بقسم أمراض الطيور والأرانب، والدكتورة فاطمة محمد عبد المقصود عبد الحميد بقسم التشريح والأنسجة، وتعيين الدكتور فرج كامل أبو اليسر مصطفى قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، والدكتور شريف رشاد مختار شبيب بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتورة رماز حمدي محمد إبراهيم قسم العلوم التربوية في كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة داليا أسامة محمد أحمد بقسم الأشعة العلاجية والطب النووي في معهد جنوب للأورام .

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