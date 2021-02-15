أخبار عاجلة

الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
لماذا وجّه ولي العهد بتعزيز الزي السعودي للمدعوين لـ"كأس سباقات الخيل" العالمي؟ -
"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام -
انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد -
قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد -
مقتل شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار في ألاباما الأمريكية -
أفغانستان: ثلاثة تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس "مستشاري الجايكا": تجهيز معامل الجامعة المصرية اليابانية بـ28 مليون دولار

Print
رئيس "مستشاري الجايكا": تجهيز معامل الجامعة المصرية اليابانية بـ28 مليون دولار رئيس "مستشاري الجايكا": تجهيز معامل الجامعة المصرية اليابانية بـ28 مليون دولار

مصراوي Masrawy

11:03 ص الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قال موتوهارو واتانابى، رئيس المستشارين بهيئة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا"، إنه جرى تجهيز معامل الجامعة المصرية اليابانية بأحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم بتكلفة 28 مليون دولار، وذلك بدعم من اليابان.

وأشار "واتانابي" إلى وجود شراكة علمية للجامعة المصرية اليابانية مع 13 جامعة باليابان من بين هذا الجامعات جامعة واسدا ومعهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوتو وجامعة كيوشو.

وأضاف رئيس مستشارين "الجايكا" في بيان صادر عن الجامعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن هذه الجامعات تعد من أكبر الجامعات في اليابان، بالإضافة إلى تعاون الجامعة مع قطاع الشركات والصناعة.

ولفت إلى أن الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة بحثية ورائدة في البحث العلمي في ، قائلا:" لديها نظام امتحانات قبول متميز ما ساهم في أن يكون طلابها متميزين علميا ولديهم حماس للعلم والتعلم".

وأوضح أن "الجايكا " تمول مشروعات بحثية وبرامج علمية بالجامعة في مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والالكترونيات و الكمبيوتر والصناعة والإنتاج هندسة معادن الطاقة بالإضافة إلى البتروكيماويات والبترول.

وأضاف موتوهارو واتانابى أن الجامعة توفر الفرص لطلاب الدراسات للسفر إلى اليابان لمدة 9 شهور، للدراسة في الجامعات اليابانية، كما يحضر طلاب من اليابان للدراسة في الجامعة اليابانية ببرج العرب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

شبكة عيون الإخبارية