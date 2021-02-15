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صور.. استرداد 1300 متر من أراضي الدولة غربي الإسكندرية

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صور.. استرداد 1300 متر من أراضي الدولة غربي الإسكندرية صور.. استرداد 1300 متر من أراضي الدولة غربي الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:41 ص الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي العامرية أول في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة الثروة السمكية.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسوار ومباني مخالفة واسترداد 1306 متر مربع من أراضي أملاك الدولة.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، في تصريح له، اليوم الجمعة، إنه جرى تنفيذ 3 قرارات إزالة خلال الحملة، للحفاظ على أملاك الدولة، والقضاء على البناء المخالف في المهد.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

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