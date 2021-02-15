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صور.. حملة لرفع المخلفات في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

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صور.. حملة لرفع المخلفات في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء صور.. حملة لرفع المخلفات في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

10:35 ص الإثنين 15 فبراير 2021

جنوب سيناء – رضا السيد

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، حملة نظافة موسعة بقرية أبو صويرة لرفع القمامة ومخلفات البناء ضمن خطة المدينة للارتقاء بمستوى النظافة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن حملة النظافة استهدفت العديد من الأماكن والتجمعات السكنية بقرية أبوصويرة، باستخدام معدات الوحدة المحلية و بمشاركة من المواطنين، وذلك في إطار تعاون المجتمع المدني مع الجهات التنفيذية .

وأوضح أن الحملة نجحت في رفع 22 طن من القمامة ومخلفات البناء وتقليم الأشجار، وجرى وضع كميات كبيرة من القمامة في الأكياس المخصصة لذلك ونقلت إلى المقلب العمومي بواسطة قلابات الحملة .

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أن الحملات مستمرة بشكل يومي لاستهداف جميع الأحياء والمناطق البدوية بالتناوب، حتى يتم الوصول لمستوى النظافة التي يليق بالمدينة التي تعد أحد أهم المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

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