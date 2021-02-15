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تأجيل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندرية

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تأجيل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندرية تأجيل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:29 ص الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لتبدأ في 27 فبراير الجاري بدلا من السبت المقبل.

وقال قنصوه، إن تأجيل الامتحانات يأتي وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعاً، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه من المقرر تعديل جداول استقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وفقا للمواعيد الجديدة لمدة أسبوع بعد أن مقرراً له يوم 17 فبراير الجاري.

كان مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، وافق على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة الكليات والمعاهد يوم 20 فبراير الجاري.

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