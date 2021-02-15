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مصرع مدرس في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع مدرس في حادث تصادم بسوهاج مصرع مدرس في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:57 ص الإثنين 15 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى مدرس مصرعه، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، في حادث تصادم، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "أيمن. ا" 33 عامًا سائق ويقيم بمركز جهينة اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "رمضان. ع" 47 عامًا مدرس ويقيم بناحية بني وشاح دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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