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تأجيل تسكين طلاب جامعة بورسعيد في المدينة الجامعية

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تأجيل تسكين طلاب جامعة بورسعيد في المدينة الجامعية تأجيل تسكين طلاب جامعة بورسعيد في المدينة الجامعية

مصراوي Masrawy

09:55 ص الإثنين 15 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، إنه سيجري تأجيل تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية الذي كان مقررًا له يوم 17 فبراير الجاري، وذلك لحين استئناف الدراسة بالميعاد الجديد المحدد لها يوم 27 فبراير.

وأشار "سالم"، خلال متابعته الاستعدادات النهائية لاستكمال الدراسة، إلى أنه جرى عمل صيانة شاملة للمدينة الجامعية، وافتتاح مخبز آلى بمدينة العبد الجامعية لتجهيز الخبز الطازج للطلاب المقمين بها، بالتوازي مع إجراءات التطهير والتعقيم.

وأكد على أنه وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبراهيم، رئيس الجامعة، سيجرى تخفيف الكثافة الطلابية في الغرفة الواحدة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

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