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انهيار منزل مكون من طابق واحد في سوهاج

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انهيار منزل مكون من طابق واحد في سوهاج انهيار منزل مكون من طابق واحد في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:50 ص الإثنين 15 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية المدمر بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، انهيار منزل من طابق واحد دون خسائر بشرية بأحد.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طما بحدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية المدمر دائرة المركز.

تبين انهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "محمد. ع" 72 عامًا بالمعاش "غير مأهول بالسكان" دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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