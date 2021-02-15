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مصرع تلميذة تناولت "طماطم دون غسلها من المبيد الحشري" في سوهاج

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مصرع تلميذة تناولت "طماطم دون غسلها من المبيد الحشري" في سوهاج مصرع تلميذة تناولت "طماطم دون غسلها من المبيد الحشري" في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:49 ص الإثنين 15 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بتسمم، عقب تناولها ثمرة طماطم دون غسلها من المبيد الحشري، بمركز العسيرات في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "بسنت. ع" 7 أعوام تلميذة وتقيم بناحية الرشايدة دائرة المركز مصابة بإعياء وقيئ، وتوفيت حال تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأفاد والدها "عبدالسلام. ا" 40 عامًا مزارع حدوث إصابة ابنته المذكورة عقب تناولها ثمرة طماطم بها مبيد حشري من أرضهم الزراعية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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