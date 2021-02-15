اليوم..افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال والإنشاد الديني، والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي"، وذلك بالقاعة الكبرى في المركز الثقافي ببورسعيد، بمشاركة أكثر من 22 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويشارك في منافسات هذه الدورة 52 من الشباب يمثلون أكثر من 22 دولة، ويتنافسون في 3 أفرع هي:حفظ القرآن الكريم بأحكامه، والأصوات الحسنة، والإنشاد والابتهال الديني.

ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح كل من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتورة ياسمين الخيام، حفيدة الشيخ الحصري.