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تدشين حملة "مجتمع بلا مشردين" في كفر الشيخ

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تدشين حملة "مجتمع بلا مشردين" في كفر الشيخ تدشين حملة "مجتمع بلا مشردين" في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

06:06 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

دشن شباب متطوع في العمل الخيري بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة خيرية تحت مسمى "مجتمع بلا مشردين"، وذلك لرصد حالات التشرد في الشوارع، والتعامل معها عن طريق الجهات المعنية.

تضم الحملة محمود أبوالحسن، منسق عام، وسامح النويشي، وميادة مصطفى مشرفين، ولمياء سعيد، وخالد محمود أبوالحسن، عضوين بالحملة.

أكد محمود أبوالحسن، منسق عام الحملة، لـ"مصراوي"، أن الغرض من الحملة جمع المشردين من الشوارع، وتوفير إقامة لهم في دار رعاية، أو أي مكان خيري يجرى رعايتهم فيه، وذلك من خلال التنسيق مع فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب.

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