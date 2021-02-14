ضبط 1300 كيلو لحوم فاسدة في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفذ الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمة، اليوم الأحد، حملة مكبرة على ثلاجات الأغذية المجمدة بنطاق الحي الواقع في محافظة القلويبية.

قاد الحملة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه، يرافقه نائبا رئيس الحي المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري، ومباحث التموين، والطب البيطري، والتموين، والصحة بالحي، والمتابعة الميدانية والإشغالات.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة ودهون حيوانية تقدر بحوالي 1300 كيلو جرام، وأيضًا 50 كيلو جرام كبد مجهولة المصدر وبدون بيانات.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على توجيهات محافظ القليوبية اللواءعبدالحميد الهجان.​