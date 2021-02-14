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مستشفى عزل كفرشكر يسجل حالتي وفاة بكورونا

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مستشفى عزل كفرشكر يسجل حالتي وفاة بكورونا مستشفى عزل كفرشكر يسجل حالتي وفاة بكورونا

مصراوي Masrawy

07:23 م الأحد 14 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالقليوبية أن مستشفى كفرشكر المركزي لعزل مصابي كورونا، سجل حالتي وفاة اليوم، جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

أوضح المصدر أيضًا أن باقي مستشفيات العزل بالمحافظة لم تسجل أي حالات وفاة بمضاعفات الفيروس اليوم.

في سياق متصل، أكد مصدر بمستشفى قها للعزل تعافي 4 حالات من مصابي الفيروس، بينهم مسنة تبلغ من العمر 81 عامًا.

وأضاف المصدر أن تلك الحالات ثبت تعافيها من المرض، بعد سلبيات المسوحات التي أجريت لها مرتين متتاليتين على مدار 5 أيام، وتقرر خروجها من المستشفى مع الاستمرار في العزل المنزلي لمدة 14 يومًا.​

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