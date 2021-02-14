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تفريغ 19 ألف طن ذرة وتداول 24 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 19 ألف طن ذرة وتداول 24 سفينة بميناء دمياط تفريغ 19 ألف طن ذرة وتداول 24 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

06:49 م الأحد 14 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركتي الشحن والتفريغ، تزامنًا مع تداول 24 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الأحد.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 21220 طن فوسفات و800 طن يوريا، و3450 طن رمل و800 طن ملح.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 18839 طن ذرة، و954 طن خشب زان و3500 طن كسب صويا و2521 طن صودا، و4607 طن سكر و11549 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 73593 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 36372 طنًا.​

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