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بالصور..مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في بورسعيد

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بالصور..مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في بورسعيد بالصور..مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في بورسعيد

مصراوي Masrawy

06:32 م الأحد 14 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري، بحضور اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، وممثلي عدة وزارات وهيئات.

قال المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح جرى اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، لتكون نموذجًا ونقطة انطلاق لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية، كما حدث في منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

أشار المحافظ إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية كبرى تخطو به طريق الدول العالمية المتقدمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بمنظومة واحدة، تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة، بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة، وتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح. ​

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