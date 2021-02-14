بالصور.. رسائل حب "بالونات شو" للأطقم الطبية بمناسبة "الفلانتين" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع أعضاء مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سيف، مسؤول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، بالونات شو، اليوم الأحد، أمام عدد من مستشفيات المحافظة، وذلك لتوجيه رسائل شكر وتقدير للأطقم الطبية بالمستشفيات على جهودهم وتضحياتهم لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وجاءت أبرز الرسائل التي جرى وضعها على البالونات:"عيد حب سعيد على كل الأطقم الطبية، في عيد الحب لم نجد أفضل من جيش مصر الأبيض لنقول له بنحبكم، فخورون بالدور العظيم والمجهود الراقي والتضحيات الغالية من أجلنا، أبطالنا من الجيش الأبيض أنتم في قلوبنا، شكرًا لوجودكم دائمًا في الصفوف الأولى".

ومن جانبه أكد كريم أحمد، عضو المكتب التنفيذي المجلس، على أن تلك اللفتة جاءت تعبيرًا منهم عن حبهم وتقديرهم وشكرهم لأعضاء الفرق الطبية من جيش مصر الأبيض بجميع المستشفيات، نظرًا للتضحيات والجهود الكبيرة التي يقومون بها في ظل جائحة كورونا.

وشددت سالي علي، عضو المكتب التنفيذي، على أن جيش مصر الأبيض يستحقون أن يكونوا أيقونة للحب والتضحية لجهودهم في علاج المصابين بهذا الفيروس اللعين، وأن تلك اللفتة تأتي تأكيدًا على تقديرهم لدورهم، وأن تضحياتهم ستظل في ذاكرة التاريخ المشرف بحروف من نور. ​