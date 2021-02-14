"حلوة الذُرية.. بس مسئولية".. محافظ سوهاج يُطلق حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية (صور)

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أطلق محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الأحد، حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حلوة الذُرية.. بس مسئولية". وهي حملة تستمر لمدة شهر، في الفترة من 15 فبراير الجاري إلى 15 مارس المقبل.

وخلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، أشار المحافظ إلى أهمية التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى مناحي الحياة. بينما أكد أنها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على التركيز على محور تنظيم الأسرة خلال الـ 30 يومًا المقبلة، وتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية، لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة. ولفت إلى أهمية دور الأزهر والأوقاف والكنيسة في نشر المفاهيم الصحيحة، والوصول إلى الأهداف المرجوة من الحملة.

استمع المحافظ، خلال الاجتماع، إلى الخطط التنفيذية للحملة من جميع الجهات المعنية. وشدد على ضرورة الوصول إلى كافة المواطنين وخاصة بالقرى والنجوع. فيما وجه فرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة بالحملة، وإعداد جدول موحد يشمل كافة الخطط التنفيذية للحملة.​