أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"حلوة الذُرية.. بس مسئولية".. محافظ سوهاج يُطلق حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية (صور)

Print
"حلوة الذُرية.. بس مسئولية".. محافظ سوهاج يُطلق حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية (صور) "حلوة الذُرية.. بس مسئولية".. محافظ سوهاج يُطلق حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية (صور)

مصراوي Masrawy

05:53 م الأحد 14 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أطلق محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الأحد، حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حلوة الذُرية.. بس مسئولية". وهي حملة تستمر لمدة شهر، في الفترة من 15 فبراير الجاري إلى 15 مارس المقبل.

وخلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، أشار المحافظ إلى أهمية التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى مناحي الحياة. بينما أكد أنها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على التركيز على محور تنظيم الأسرة خلال الـ 30 يومًا المقبلة، وتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية، لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة. ولفت إلى أهمية دور الأزهر والأوقاف والكنيسة في نشر المفاهيم الصحيحة، والوصول إلى الأهداف المرجوة من الحملة.

استمع المحافظ، خلال الاجتماع، إلى الخطط التنفيذية للحملة من جميع الجهات المعنية. وشدد على ضرورة الوصول إلى كافة المواطنين وخاصة بالقرى والنجوع. فيما وجه فرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة بالحملة، وإعداد جدول موحد يشمل كافة الخطط التنفيذية للحملة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية