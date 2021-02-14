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رئيس جامعة الأقصر يناقش الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

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رئيس جامعة الأقصر يناقش الاستعداد للفصل الدراسي الثاني رئيس جامعة الأقصر يناقش الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

مصراوي Masrawy

05:39 م الأحد 14 فبراير 2021

الأقصر - محمد محروس:

عقد رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الأحد، اجتماعًا حضره الأمين العام المساعد للجامعة وأمناء ومديرو شؤون الطلاب بالكليات، لمناقشة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالحضور والانصراف بالكليات، وتحقيق التعاون بين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات بما يحقق المصلحة العامة للجامعة.

كما وجه بمراجعة أعمال النظافة وتجميل الكليات حتى تظهر بصورة أفضل تليق بجامعة الأقصر. وأشار إلى وصول مجموعة ثانية من المكلفات بالخدمة العامة بالجامعة. على أن يتم إرسالهم ابتداءً من الغد للكليات لمساندة زملائهم في العمل بالكليات.​

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