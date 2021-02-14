أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصاب في اصطدام سيارة ملاكي بمقهى في العاشر من رمضان

Print
مصاب في اصطدام سيارة ملاكي بمقهى في العاشر من رمضان مصاب في اصطدام سيارة ملاكي بمقهى في العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

05:28 م الأحد 14 فبراير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

اصطدمت سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بمقهى في منطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، ما أسفر عن سقوط مصاب.

تلقى مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار إخطارًا من اللواء دكتور أمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي مقهى في منطقة "الأردنية"، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تبين من التحريات الأولية انحراف عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما تسبب في الحادث، فيما جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية