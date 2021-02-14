مصاب في اصطدام سيارة ملاكي بمقهى في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

اصطدمت سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بمقهى في منطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، ما أسفر عن سقوط مصاب.

تلقى مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار إخطارًا من اللواء دكتور أمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي مقهى في منطقة "الأردنية"، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تبين من التحريات الأولية انحراف عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما تسبب في الحادث، فيما جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.​