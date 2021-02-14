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رفع درجة الاستعداد في أسيوط تحسبًا للعواصف ترابية

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رفع درجة الاستعداد في أسيوط تحسبًا للعواصف ترابية رفع درجة الاستعداد في أسيوط تحسبًا للعواصف ترابية

مصراوي Masrawy

05:28 م الأحد 14 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد، تحسبًا لتعرض المحافظة لعواصف ترابية ورياح شديدة، تزامنًا مع تعرض أغلب المناطق المتفرقة بأنحاء الجمهورية لطقس غير مستقر ورياح محملة بالأتربة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال محافظ أسيوط إن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة فى حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة اية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها؛ فضلاً عن تلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها. وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من
أي آثار تنتج عن الأمطار أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.​

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