بيطري الإسكندرية: تحصين 29 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، اليوم الأحد، تحصين 29 ألف رأس ماشية حية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال الأسبوع الأول لحملة التحصين.

قال الدكتور يوسف عبدالحميد شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن المديرية تنفذ إجراءات التحصين بلقاحي الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع بصورة دورية، مبينا أن الحمى القلاعية من الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك لحوم و ألبان الحيوانات المصابة.

أضاف "شباط" في تصريح صحفي، اليوم، أن الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية في الإسكندرية؛ شمل تحصين 5390 رأسا في إدارة برج العرب البيطرية و 8322 رأس ماشية بالعامرية ، وفي إدارة أبيس البيطرية جرى تحصين 4306 رأسا، بالإضافة إلى 7103 رأس ماشية بإدارة وسط، إلى جانب تحصين 3699 رأس ماشية في إدارة المعمورة وخورشيد البيطرية.

وأشار إلى أن حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي مشترك ينتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم أو التلوث بإفرازات الحيوانات المصابة ما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة حيث أنه يؤدي لإجهاض الحيوانات وقد يصيب الإنسان بالالتهاب السحائي وأمراض العيون والتي قد تصل إلى فقدان البصر.

وأوضح أن مرض الحمى القلاعية يؤدي إلى موت صغار الماشية ويفقد الحيوانات الكثير من وزنها ويكون من أعراضه قرح و فقاعات بالفم تعوق الحيوان من الأكل و يسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل كما تؤثر على جودة الألبان.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اهتمام أجهزة المحافظة بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها.

وقال محافظ الإسكندرية إنه جرى التشديد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية، وفي إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها بالشكل الأمثل.