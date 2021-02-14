صور.. افتتاح مدرسة النور للمكفوفين في دمنهور بتكلفة 15 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، أعمال الإحلال الكلي لمدرسة النور للمكفوفين بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجاري.

وقال المحافظ إنه جرى تطبيق وتنفيذ أحدث مواصفات الحماية المدنية بإشراف مكتب استشاري متخصص بتمويل مباشر من المحافظة يقدر بـ750 ألف جنيه لتحقيق الأمان والسلامة للطلاب.

وأوضحت المهندسة هالة عبدالله مدير قطاع الأبنية التعليمية بالبحيرة، أن المدرسة مقامة على مساحو 835 متر مسطح وتتكون من ملحقين تعليمي وسكني.

الملحق التعليمى مكون من 14 فصلًا دراسيًا، مكاتب إدارية، مكتبة، طبيب، مجالات شبكات، حاسبات، معمل، ودورات مياه، بينما الملحق السكني يتكون من مطبخ، صالات طعام مغسلة، غرفة استلام أوزان، عنابر نوم بنین، عنابر نوم بنات، وصالات طعام ودورات مياه مستقلة مستقلة للجنسين.

تخدم المدرسة 121 طالب وطالبة "64 بنين و57 بنات " بواقع 6 برياض الأطفال و64 بالمرحلة الابتدائية و26 بالمرحلة الاعدادية و25 بالمرحلة الثانوية.

قدمت طالبات المدرسة عددًا من العروض الفنية والفقرات الغنائية والشعرية، عكست موهبتهن والتدريب المتميز الذى تقدمه المدرسة لتأهيلهن وصقل تلك المواهب.

أشار المحافظ إلى أن العام الدراسي الحالي شهد دخول 25 مدرسة جديدة وإحلال كلي وجزئي تجاوزت تكلفتها 240 مليون جنيه بمختلف مراكز المحافظة.