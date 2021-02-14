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صور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المخبز الآلي بالمدينة

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صور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المخبز الآلي بالمدينة صور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المخبز الآلي بالمدينة

مصراوي Masrawy

04:25 م الأحد 14 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، المخبز الآلي الجديد بمدينة العبد الجامعية في بورفؤاد، والذي أقيم لتوفير الخبز لطلاب المدن الجامعية، بحضور سامية المصيلحي، أمين عام الجامعة.

وشاهد رئيس الجامعة دورة إنتاج المخبز، مقدمًا الشكر للقائمين على إدارة المخبز، كما تفقد المقر الجاري تجهيزه لوحدة للضمان الاجتماعي لبدء مرحلة تشغيله بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد على أن جامعة بورسعيد تشهد في هذه المرحلة تعاون وتكاتف الجميع من أجل الارتقاء بالجامعة، وظهر ذلك من خلال العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة داخليًا وخارجيًا، وذلك بفضل جهود الجميع والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام.

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