أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى بني سويف الجامعي بلقاح كورونا

Print
تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى بني سويف الجامعي بلقاح كورونا تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى بني سويف الجامعي بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:16 م الأحد 14 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح بمستشفى بني سويف الجامعي، اليوم الأحد، لمكافحة العدوى بالفيروس.

جرى تطعيم الأطباء المتواجدين بالعزل، يليهم باقي أطباء المستشفى، وأعضاء هيئة التدريس، وفق آلية تسجيل التطعيم.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حرص الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء، على التطعيم، مشيرًا إلى أن ذلك غير مقتصر على الأطباء فقط بل يشمل كل القطاع الصحي المتواجد بمستشفى العزل من تمريض وفنيين وعاملين.

وشدد على أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

شبكة عيون الإخبارية