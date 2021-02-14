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مقتل مزارع على يد راعي أغنام في الشرقية

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مقتل مزارع على يد راعي أغنام في الشرقية مقتل مزارع على يد راعي أغنام في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:09 م الأحد 14 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي مزارع، مصرعه، اليوم الاثنين؛ بطعنة نافذة على يد شاب يرعى أغنام، بسبب مشادة بينهما بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجني عليه طعنة أودت بحياته، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت سرعة ضبط وإحضار المتهم.

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