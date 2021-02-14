أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"شابو وسلاح".. تفاصيل القبض على متهم في 17 جناية بسوهاج

Print
"شابو وسلاح".. تفاصيل القبض على متهم في 17 جناية بسوهاج "شابو وسلاح".. تفاصيل القبض على متهم في 17 جناية بسوهاج

مصراوي Masrawy

03:59 م الأحد 14 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نجح ضباط مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العقيد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب سوهاج، اليوم الأحد، في ضبط مسجل خطر، وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح ناري.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية التي أشرف عليها المقدم زكي حمادي مفتش مباحث مركز البلينا مفادها قيام "م. ج" 42 عامًا عامل والسابق اتهامه في 17 جناية متنوعة بين سرقات بالإكراه وتجارة مخدرات وإطلاق أعيرة نارية وحيازة سلاح دون ترخيص بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى استهداف المتهم وضبطه بمأمورية قادها الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز البلينا وعثر بحوزته على 700 جرام من مخدر الشابو، وبندقية ألية وخزنتين و39 طلقة حية من ذات العيار، وميزان حساس وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس والهاتف للتواصل مع عملائه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية