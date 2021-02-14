"شابو وسلاح".. تفاصيل القبض على متهم في 17 جناية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نجح ضباط مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العقيد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب سوهاج، اليوم الأحد، في ضبط مسجل خطر، وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح ناري.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية التي أشرف عليها المقدم زكي حمادي مفتش مباحث مركز البلينا مفادها قيام "م. ج" 42 عامًا عامل والسابق اتهامه في 17 جناية متنوعة بين سرقات بالإكراه وتجارة مخدرات وإطلاق أعيرة نارية وحيازة سلاح دون ترخيص بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى استهداف المتهم وضبطه بمأمورية قادها الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز البلينا وعثر بحوزته على 700 جرام من مخدر الشابو، وبندقية ألية وخزنتين و39 طلقة حية من ذات العيار، وميزان حساس وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس والهاتف للتواصل مع عملائه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.