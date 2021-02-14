صور.. إزالة 20 فدان مزارع سمكية مخالفة جنوبي بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الأحد، لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار أحمد زغلف رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد من المزارع السمكية في منطقة بحر البقر التي تروى من مياه مصرف بحر البقر غير الصالحة لتربية الأسماك، وذلك بمساحة 20 فدان، وجرى مصادرة ماكينة رفع مياه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشدد رئيس حي الجنوب على منع عودة هذه المزارع مرة أخرى، وأنه سيجرى توقيع العقوبات على المخالفين.