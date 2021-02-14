صور.. افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

افتتح اللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، يرافقة اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصي، مدير الادارة العامة لمرور الدقهلية، وحدة مرور جمصة الجديدة.

حضر الافتتاح العميد إسلام رمزى والعقيد دكتور حاتم طه، وكيلا الادارة العامة للمرور، و المقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور عمرو الشريينى رئيس قسم الشئون الادارية واختبارات القيادة و المقدم سامح عبدالوهاب رئيس قسم الفحص الفني والرائد أحمد النجار رئيس قسم مرور جمصة.

جاء ذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على كافة الخدمات المرورية.

أقيمت الوحدة على مساحة ٥ أفدنة، وتشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية بنطاق مدينة جمصة والقرى التابعه لها فضلا عن نقل خدمات فحص وترخيص النقل الثقيل بكافة أنحاء المحافظة إلى الوحدة الجديدة.

ومن جانبها شددت إدارة مرور الدقهلية على الموظفين بضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دون إبطاء أو تأخير .