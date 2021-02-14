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صور.. حملة لإزالة تعديات على أراضي الدولة في رأس البر

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صور.. حملة لإزالة تعديات على أراضي الدولة في رأس البر صور.. حملة لإزالة تعديات على أراضي الدولة في رأس البر

مصراوي Masrawy

03:10 م الأحد 14 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، والإدارة الهندسية بها، بالاشتراك مع قوات قسم الشرطة، حملة موسعة، اليوم الأحد، أسفرت عن إزالة مساحات زائدة مُتعدى عليها بمنطقة كافيتريات الجربي.

تضمنت المخالفات وجود عدد من المظلات جرى إزالتها، نظرًا لعدم سداد مستحقات الدولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، على استمرار الحملات للتصدي لكافة المخالفات واسترداد حقوق الدولة.

ووجهت رؤساء الوحدات المحلية إلى تحرير محاضر فورية للمخالفين، وإحالة الوقائع للتحقيق.

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