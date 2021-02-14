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محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التنمية المحلية موقف المشروعات التنموية الجارية

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محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التنمية المحلية موقف المشروعات التنموية الجارية محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير التنمية المحلية موقف المشروعات التنموية الجارية

مصراوي Masrawy

03:10 م الأحد 14 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، حوارا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مكتبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ .

وناقش محافظ جنوب سيناء، ووزير التنمية المحلية، انجازات المحافظة والمشاريع التنموية الجارية، وعملية التحول الرقمي ونسب تنفيذها، و تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة التطور المنتظر لفيروس كورونا والاستعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

كما جرى دراسة مدى إمكانية قرار رئيس الجمهورية رقم "28" لعام 2021، والخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب من بعض أحكام قانون شبة جزيرة سيناء.

واطلع وزير التنمية المحلية على المشروعات التنموية المقرر افتتاحها خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي في 19 مارس المقبل، كما تناول الحوار دراسة إقامة مؤتمر للاستثمار بجنوب سيناء خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

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