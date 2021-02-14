محافظ أسوان يوجه بـ"تشطيب" 1032 وحدة في الإسكان المتميز - صور

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أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مسئولي الجهات التنفيذية وشركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد، تكليف إحدى الشركات باستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية، وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج، على أن يتم تطبيق التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إلتزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة، مع جودة التشطيب وفقاً لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسؤولين عن الإشراف الفني عليها .

وأعطى اللواء أشرف عطية تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية في التجمع الأول والتي تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للاستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مع تلافي جميع الملاحظات التي أبداها الحاجزين أثناء تسليمهم الوحدات السكنية.

موجهاً الجهات القائمة على توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات، بالإسراع في إنهاء جميع الشبكات قبل البدء في أعمال الرصف واللاندسكيب، وهو الذى يتواكب مع إعداد التصميمات الخاصة بمنطقة الخدمات