أخبار عاجلة

دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان يوجه بـ"تشطيب" 1032 وحدة في الإسكان المتميز - صور

Print
محافظ أسوان يوجه بـ"تشطيب" 1032 وحدة في الإسكان المتميز - صور محافظ أسوان يوجه بـ"تشطيب" 1032 وحدة في الإسكان المتميز - صور

مصراوي Masrawy

03:07 م الأحد 14 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مسئولي الجهات التنفيذية وشركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد، تكليف إحدى الشركات باستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية، وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج، على أن يتم تطبيق التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إلتزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة، مع جودة التشطيب وفقاً لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسؤولين عن الإشراف الفني عليها .

وأعطى اللواء أشرف عطية تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية في التجمع الأول والتي تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للاستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مع تلافي جميع الملاحظات التي أبداها الحاجزين أثناء تسليمهم الوحدات السكنية.

موجهاً الجهات القائمة على توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات، بالإسراع في إنهاء جميع الشبكات قبل البدء في أعمال الرصف واللاندسكيب، وهو الذى يتواكب مع إعداد التصميمات الخاصة بمنطقة الخدمات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية