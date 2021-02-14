في يوم الشهيد.. افتتاح مقر جمعية المحاربين القدماء في المنيا - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

احتفل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم الأحد، بيوم الشهيد والمحارب القديم؛ لتكريم أبناء محافظة المنيا من أسر الشهداء والمصابين بمسرح ديوان عام المحافظة.

وتضمن الاحتفال، تكريم أبناء محافظة المنيا من أسر الشهداء والمصابين، وقال المحافظ، إن التكريم يأتي تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يألوا جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمعنوي ورعاية أسر الشهداء وذويهم ومشاركتهم في كافة المناسبات الدينية والوطنية.

وأضاف المحافظ، أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور ، تقدم أبطالًا ونماذجًا مضيئة، نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة.

ودعا اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الحضور، للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلمته تحيات الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتحيات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرا لهم وعرفانا بدورهم، وأن هذا التكريم يأتي ترسيخا للقيم السامية التي تقوم عليها القوات المسلحة.

وافتتح المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المقر الخاص بالجمعية بديوان عام المحافظة، لتقديم كافة الخدمات الخاصة بأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، إذ وجّه مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الشكر للسيد محافظ المنيا على تقديم كافة أوجه الدعم لافتتاح المكتب للتيسير على الأهالي من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.