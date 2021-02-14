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عاش معها 17 عامًًا.. تكريم صاحبة واقعة "طفل العياط"

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عاش معها 17 عامًًا.. تكريم صاحبة واقعة "طفل العياط" عاش معها 17 عامًًا.. تكريم صاحبة واقعة "طفل العياط"

مصراوي Masrawy

02:52 م الأحد 14 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اتصالاً هاتفياً بالسيدة كريمة حسن عبد القوي ابنة قرية الميمون مركز الواسطى، لتربيتها أحد الأطفال الذي فقدته أسرته لمدة 17 سنة مضت، ولم تكتف فقط بالرعاية بل نفذت ما يلزم ليلتحق بالمدرسة ويكمل تعليمه كأي طفل، وذلك حتى تعرفت عليه أسرته والتي تقيم بإحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة، بعد تلك الفترة من الزمن.

و أعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير للعمل الإنساني الكبير الذي قامت به السيدة المصرية بنت بنى سويف، وذلك بدافع الأمومة، مؤكدا على أنها ضربت بذلك الصنيع أروع الأمثلة في العطاء والاحتساب لوجه لله، مشيرا إلى أنه سيجري تكريمها ضمن الأمهات المثاليات اللائي يمثلن القدوة الحسنة لكل أبناء ونموذجا يحتذى به في التضحية والعطاء وعمل الخير، مؤكدا لها أن مكتبه دائما مفتوح في أي وقت

ووجه المحافظ بتشكيل وفد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لزيارة الأسرة للإطمئنان على أحوال الأم المثالية التي قام بتربية الطفل حتى أضحى شابا، وبحث كافة مطالبها.

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