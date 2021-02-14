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المؤبد لـ3 متهمين شرعوا في قتل فلاح بكفر الشيخ

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المؤبد لـ3 متهمين شرعوا في قتل فلاح بكفر الشيخ المؤبد لـ3 متهمين شرعوا في قتل فلاح بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:51 م الأحد 14 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم الأحد، غيابيا بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد، عما أسند إليهم، بالشروع في قتل فلاح، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور حمدي فطيم، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 11379 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1741 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "السيد.ف.م.ع"، 32 عاما، فلاح، و"محمد.ف.م.ع"، وجمعة.ف.م.ع"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين أن المتهمين الثلاثة، في يوم 20 مايو 2020، شرعوا في قتل المجني عليه "عبدالله.م.ع.ا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أدوات "شوم"، وتعدى عليه المتهم الأول بأن عاجله بضربة استقرت بأنفه مستخدما شومة.

وأوضح أمر إحالة المتهمين لجنايات كفر الشيخ، أن المتهمين الثاني، والثالث، تعديا على المجني عليه بعدة ضربات على رأسه بالشوم، وباقي أجزاء جسمه، محدثين به عدة إصابات الموصوفة في التقرير الطبي، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليه أنه بحسب التقرير الطبي المجني عليه تبين إصابته بكدمة بالعين اليسرى، وكدمة بالجانب الأيسر من الوجه، وكدمة بفروة الرأس مكدمة بالصدر، وكسر بعظام الأنف اليمنى، واليسرى.

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