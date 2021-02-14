طالبان في الجامعة المصرية اليابانية يحصلان علي شهادة SAP الدولية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

نجح الطالبان أبانوب واصف وجاسر محمد، بالفرقة الرابعة بكلية إدارة الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في اجتياز اختبارات شهادة SAP.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أصبح "أبانوب" و"جاسر" أول طالبين يحصلان على الشهادة الدولية أثناء مرحلة البكالوريوس - ما قبل التخرج الجامعي- والتي تؤهلهما للمنافسة في سوق العمل المحلى والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، أن الجامعة تعتمد على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" من خلال البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشكلات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن الجامعة توفر لطلابها مناخًا مميزًا يساعد على التعلم والبحث والابتكار، مشيرا إلى دعم ومساعدة وتأهيل الطالبين، لاجتياز اختبار شهادة SAP.