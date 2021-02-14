صحة المنيا: 4747 عملية جراحية مجانًا ضمن مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار"

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أجرت مديرية الصحة في محافظة المنيا، 4747 عملية مجانية خلال عام 2020 في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة "قوائم الانتظار" ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إجراء 4747 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال العام الماضي 2020، منها 3075 عملية جراحة عيون، و 437 مخ واعصاب، و 423 جراحة أورام، و 389 قسطرة قلبية، و 227 قلب مفتوح، و 196 جراحة العظام.

وأضاف "نادي"، أن ذلك يأتي بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتامين الصحي، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجهاً بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية، لافتاً إلي انه تم لأول مرة بمحافظة المنيا إجراء عملية زراعة قرنية كاملة يوم 2 فبراير الحالي بمستشفى رمد المنيا، وذلك ضمن القضاء على قوائم الانتظار.