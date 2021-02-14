صور.. صيانة وتنظيف 8 تماثيل أثرية في ميادين الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، أكبر حملة لصيانة وتنظيف التماثيل التراثية والأثرية بميادين الإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالمستوي التراثي والحضاري لتماثيل ميادين مصر.

وتستهدف الحملة صيانة تماثيل "نوبار باشا" بدار أوبرا الإسكندرية، و"الإسكندر الأكبر" بميدان ساعة الزهور، و"سعد زغلول" بميدان محطة الرمل، و"شركة المياه" بميدان وابور المياه، إلى جانب 4 تماثيل بحديقة الخالدين.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إن الحملة يشارك فيها فريقين، بالتنسيق مع عبد الحي شحاته، مدير عام الإدارة العامة لترميم آثار الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي.