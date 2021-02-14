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وكيل "تعليم دمياط" يتابع اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

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وكيل "تعليم دمياط" يتابع اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات وكيل "تعليم دمياط" يتابع اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

مصراوي Masrawy

02:07 م الأحد 14 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقاعة الاجتماعات بمدرسة الثانوية العسكرية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع باهتمام بالغ كافة الاستعدادات وجاهزية اللجان وانضباطها، وتشدد على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع مديرية الشئون الصحية وقطاع الطب الوقائي، بشأن الكشف المبكر لأية أعراض على الطلاب والعاملين أثناء إجراء الامتحانات حيث سيتم العزل في الغرفة المخصصة لذلك داخل كل لجنة.

وتابع عثمان "يحدد الفريق الطبي المتواجد داخل مقر كل لجنة إمكانية استكمال المصاب الامتحان من عدمه، أو نقله إلى المستشفى حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية طبية".

وطالب مسؤولي اللجان بالتعاون والتكاتف من أجل الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، مشيدا بدور قيادات أجهزة المحافظة الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون البناء بشأن الإجراءات المقررة للحفاظ على صحة الطلاب وتأمين دخولهم وخروجهم بما يبعث رسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم.

وشهد وكيل الوزارة فعاليات اختيار رؤساء لجان الدبلومات الفنية بقاعة الاجتماعات بمدرسة شطا الفنية الصناعية المتقدمة، حرصاً منه على التواصل مع السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لباقي نوعيات الدبلومات الفنية.

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