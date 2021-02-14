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صور.. وفد طلابي في زيارة لمتحف شرم الشيخ الدولي

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صور.. وفد طلابي في زيارة لمتحف شرم الشيخ الدولي صور.. وفد طلابي في زيارة لمتحف شرم الشيخ الدولي

مصراوي Masrawy

01:46 م الأحد 14 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ اليوم الأحد، وفد من طلاب المدرسة الفرنسية الدولية الابتدائية بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن خطة المتحف لاستقبال الرحلات المدرسية على مستوى كافة مدن محافظة جنوب سيناء، للتعرض على مقتنيات المتحف وما يحتويه من آثار .

وكان في استقبال الوفد المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين مدير المتحف.

اصطحب الدكتور شنودة رزق الله، وكيل المتحف، الوفد في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنيات المتحف، وذلك من خلال سيناريو العرض المتحفي، من خلال تقديم شرح مبسط للأطفال.

وأبدى الطلاب إعجابهم وانبهارهم بمقتنيات المتحف، وقاموا بكتابة أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية داخل خرطوش مكتوب على ورق البردي مصحوبًا بشرح مبسط للغة المصرية القديمة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار ، من خلال التأكيد ارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مع قياس درجة الحرارة قبل الزيارة و دخول المتحف.

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