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بقرار وزاري.. تجديد الثقة في محمود يوسف وكيلاً لـ"تموين المنيا"

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مصراوي Masrawy

01:32 م الأحد 14 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

أصدر الدكتور على مصيلحي وزير والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 33 لسنه 2021، باستمرار الدكتور محمود يوسف حسين وكيلا لوزارة التموين في محافظة المنيا.

وتضمن القرار، أن يستمر الدكتور محمود يوسف وكيلا للوزارةلمدة عام قابلة للتجديد اعتبارًا من يوم 17 فبراير الجاري مع استمرار صرف الراتب والبدلات المقررة للوظيفىة.

كما أصدر وزير التموين، قرارًا بتجديد التعاقد مع محمد حسين محمد قائما بأعمال وكيل المديرية والمستشار الفني للمديرية لمدة عام اعتبارا من يناير الماضي.

وكان وزير التموين، قد زار المنيا الأسبوع الماضي، وافتتح عددًا من المكاتب المطورة التابعة لمديرية التموين، كما افتتح صومعة نفرتيتي التابعة لشركة مطاحن الوسطى بالمحافظة.

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