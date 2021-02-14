صور.. جامعة أسوان تنظم دورة تدريبية لتأهيل الأئمة والواعظات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بدء فاعليات الدورة التدريبية التى تنظمها الجامعة، لتأهيل الأئمة والواعظات، والتى تستمر حتى 17 فبراير الجاري.

وقال الدكتور أحمد غلاب أن الدورة التدريبية تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعةأسوان، لتدريب الأئمة والوعظات، وتهدف إلى تأهيل الأئمة والواعظات، وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية، بمختلف القضايا الدينية الراهنة، في عدة مجالات منها علوم اللغة العربية وآدابها ومجالاتها، وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه جرى الاتفاق بين الطرفين علي فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراة بالجامعة للأئمة والواعظات، على أن تكون المصروفات الدراسية مناصفة بين الأوقاف والجامعة .

وأشار الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إلي أهمية التدريب والتأهيل للأئمة والواعظات، لمواكبة تطورات العصر، التي طرأت علي المجتمع. مؤكدا على أهمية هذا البروتوكول مع جامعة أسوان، والتي تمثل محراب العلم في جنوب مصر.