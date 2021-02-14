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بنك العينات الحيوية في مستشفى أورام الأقصر ينضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان

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بنك العينات الحيوية في مستشفى أورام الأقصر ينضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان بنك العينات الحيوية في مستشفى أورام الأقصر ينضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان

مصراوي Masrawy

01:10 م الأحد 14 فبراير 2021

الأقصر – محمد محروس:

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان عن حصول بنك العينات الحيوية التابع لقسم البحث العلمي بالمستشفى على عضوية البناء الجماعي والبنك الحيوي بالوكالة الدولية لبحوث السرطان بمنظمة الصحة العالمية.

وقال بيان لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر أن بنك العينات الحيوية سيساهم في أبحاث السرطان والتعاون بطريقة منسقة وفعالة والتصدي بشكل مشترك للعديد من التحديات في البنية التحتية للبنوك الحيوية بما في ذلك القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية.

أضاف البيان أن شبكة البناء الجماعي والبنك الحيوي بالوكالة الدولية لبحوث السرطان بمنظمة الصحة العالمية، تضم 37 بنكا حيويا مؤسسا في 22 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان إن انضمام بنك العينات الحيوية إلى شبكة البناء الجماعي والبنك الحيوي بالوكالة الدولية لبحوث السرطان بمنظمة الصحة العالمية إنجاز كبير يحسب لكل العاملين بالمستشفى بصفة عامة ولقسم البحث العلمي بالمستشفى بصفة خاصة ، مشيرا إلى أن المستشفى لا يهتم فقط بالعلاج ولكن يضع البحث العلمي في أولوياته.

وقالت الدكتورة سميرة عزت استشاري البحث العلمي بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أن المستشفى قطع شوطا كبيرا في مجال البحث العلمي، وبانضمامه للشبكة سيكون هناك مجالا واتصالا مباشرا مع كل المهتمين ببحوث السرطان في العالم.

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