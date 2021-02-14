ضبط وإعدام 39 طن مخللات فاسدة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة تفتيشية على مصانع المخللات بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.

وأسفرت الحملة عن ضبط وغلق مصنع مخللات؛ لوجود نقص شديد في الاشترطات الصحية، فيما جرى ضبط 38 طن و300 كيلو مخلل، لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و100 كيلو مخللات "فلفل – قرنبيط – جزر"؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجرى سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك 6 محاضر بجُنح صحية.