أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط وإعدام 39 طن مخللات فاسدة في الشرقية

Print
ضبط وإعدام 39 طن مخللات فاسدة في الشرقية ضبط وإعدام 39 طن مخللات فاسدة في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:03 م الأحد 14 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة تفتيشية على مصانع المخللات بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.

وأسفرت الحملة عن ضبط وغلق مصنع مخللات؛ لوجود نقص شديد في الاشترطات الصحية، فيما جرى ضبط 38 طن و300 كيلو مخلل، لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و100 كيلو مخللات "فلفل – قرنبيط – جزر"؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجرى سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك 6 محاضر بجُنح صحية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية