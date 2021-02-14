صور.. نائب محافظ البحيرة تتبرع بالبلازما بعد تعافيها من كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

شهد المركز الاقليمي لنقل الدم بدمنهور، اليوم الأحد، تبرع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالبلازما عقب تعافيها من فيروس كورونا.

وقالت بلبع إن التبرع بالبلازما يعد واجبًا وطنيًا، للمساهمة فى إنقاذ حياة أهلنا من المرضى والمصابين ومواجهة جائحة كورونا والقضاء عليها فى أقرب وقت.

وناشدت نائب المحافظ جميع المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية التبرع بالبلازما لدعم الجهود الصحية المبذولة.

وقدمت الدكتورة ولاء عبد المحسن مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم درع المركز لنائب المحافظ، تكريمًا لها وتقديرًا لدورها في الدعم المستمر لبنك الدم.