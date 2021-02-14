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بعد تأهيله نفسيًا.. تكريم "طفل مدرسة العمري" في سوهاج - صور

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بعد تأهيله نفسيًا.. تكريم "طفل مدرسة العمري" في سوهاج - صور بعد تأهيله نفسيًا.. تكريم "طفل مدرسة العمري" في سوهاج - صور

مصراوي Masrawy

12:36 م الأحد 14 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كرم ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الطفل "ع" الذي ألقاه عامل مدرسة العمري الابتدائية بأخميم من أعلى السطح أثناء إحضاره كرة كان يلعب بها، وذلك بعد تأهيله من قِبل لجنة الحماية الفرعية بمركز أخميم، إذ جرى منحه شهادة تقدير وبعض الهدايا العينية.

كما كرم "عبدالخالق" خلال الحفل الذي نظمته جمعية الكشافة الجوية المصرية بسوهاج بمركز شباب الري كل من السيد على محمد مقرر اللجنة الفرعية بأخميم، والحسيني علام الأخصائي النفسي بلجنة الحماية الفرعية بأخميم، بمنحهم ميداليات وشهادات تقدير، لجهودهم في تأهيل الطفل بعد تعرضه للواقعة مباشرة حتى الآن.

كانت أخلت محكمة أخميم في محافظة سوهاج، الأربعاء الماضي، سبيل عامل مدرسة العمري الابتدائية بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في اتهامه بإلقاء طفل من أعلى سطح المدرسة أثناء إحضاره كرة كان يلعب بها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسوهاج، في شهر يناير الماضي، يظهر فيه سقوط طفل من أعلى مدرسة العمري الابتدائية بأخميم، وإصابته بكسر في الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، واتهام عامل المدرسة بإلقاء الطفل بسبب صعوده للمدرسة لإحضار كرة كان يلعب بها وسقطت في المدرسة.

جدير بالذكر أن مدرسة العمري مؤجرة ومكونة من طابقين "أرضي وأول علوي".

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