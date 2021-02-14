صور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع الصرف الصحي "قرية المطيعة"

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط وذلك لخدمة 40 ألف نسمة والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ أسيوط، إن مشروع الصرف الصحي تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 76 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع وعدد 4 طلمبات وشبكات انحدار بطول 19 كم بأقطار مختلفة وعدايات وخط طرد، ويتصل المشروع بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحي عرب المدابغ الرئيسية.

وشدد المحافظ، على سرعة إنهاء الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لسرعة تشغيل المشروع وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.