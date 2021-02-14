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"عاصفة ثلجية".. شمال سيناء تستعد لموجة الطقس السيئ

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"عاصفة ثلجية".. شمال سيناء تستعد لموجة الطقس السيئ "عاصفة ثلجية".. شمال سيناء تستعد لموجة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

12:09 م الأحد 14 فبراير 2021

شمال سيناء – أشرف سويلم:

قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان رسمي رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وقال شوشة، إنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وغرف العمليات في مجالس المدن، ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة الظروف الجوية، مشددا على ضرورة استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

كما أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

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