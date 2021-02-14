صور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي في صدفا والغنايم

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، محطة معالجة صرف صحي والتي جرى إنشاؤها بقرية المشايعة ضمن المشروع المتكامل لخدمة مدينتي صدفا والغنايم.

وقال محافظ أسيوط، إن محطة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية 29 ألف م3/ يوم مرحلة أولى – و55 ألف م3 / يوم مرحلة ثانية وبتكلفة إجمالية 305 مليون جنيه وقرض إسباني بتكلفة 3,7 مليون يورو، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل العقبات لبدء التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع.

واستمع المحافظ إلى معدلات الإنجاز وتفقد أقسام المحطة المختلفة وشاهد أنظمة التشغيل والأعمال الهيدروميكانيكية في المحطة والمعمل وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد وخط السيب النهائي بطول 5 كيلو متر من محطة المعالجة الرئيسية إلى مصرف كوم أسفحت.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروع صرف صحي مدينتي صدفا والغنايم يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم.